ФОПы анонсировали масштабный марш в Киеве

В четверг, 28 января, в центре Киева на площади Независимости продолжается акция предпринимателей "Налоговый майдан". Около тысячи людей готовятся пройти маршем по столице.

Об этом сообщили в Facebook сообществу "Предприниматели Украины".

Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 11:00. На некоторых улицах возможно кратковременное перекрытие движения, сообщила патрульная полиция города.

Колонна демонстрантов будет двигаться по маршруту: майдан Независимости - ул. Крещатик - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Антоновича - ул. Жилянская - ул. Владимирская - майдан Независимости.

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Для обеспечения порядка работники столичной полиции работают в усиленном режиме. На месте находятся военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят не впервые. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах.

Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.