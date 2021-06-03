Еврейские организации Украины подали иск против Киевсовет и КГГА

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины судится в Киевсовет и КГГА относительно строительства на территории Бабьего Яра. Фото: irt.pl.ua

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Среди требований иска - обязать Киевсовет и КГГА выполнить требования распоряжение Кабинета Министров Украины "О дополнительных мерах по сохранению мест захоронений в населенных пунктах Украины". А именно - не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, находящимся в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.

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Истец также просит суд признать противоправными действия ответчика относительно невыполнения указанного распоряжения правительства о сохранении мест захоронений в населенных пунктах Украины.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительством занимается частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр". Председатели еврейских общин Украины обратились к мэру Виталию Кличко и депутатскому корпусу Киевсовета с призывом о прекращении политизации проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру. Лидеры еврейских организаций, главные раввины большинства областных центров Украины выразили серьезное беспокойство по поводу навешивания политических ярлыков на мемориал и попыток использовать тему памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе.