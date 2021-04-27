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вторник, 27 апреля 2021 09:46

Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным

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Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Арестович заблокировал своим автомобилем проезд спасателям. Фото: скриншот с видео

В Киеве во время учений ГСЧС автомобиль пожарных не смог добраться до определенной локации из-за хаотично припаркованных машин. Владельцем одной из них оказался советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Инцидент произошел на ул. Ломоносова в районе ЖК "Амурский", сообщили в YouTube-канале "Останови Лося".

Через машину Арестовича спасателям не удалось доставить свое оборудование на место условного пожара.

Вскоре чиновник вышел к своему внедорожника и признал вину. Объясняет: обычно он оставляет под стеклом свой номер телефона, но в этот раз будто бы спешил.

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Ранее на нарушение ПДД попался глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе прямо под светофором. За это его оштрафовали на 510 грн.

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Дата
27
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