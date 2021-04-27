Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным

Арестович заблокировал своим автомобилем проезд спасателям. Фото: скриншот с видео

В Киеве во время учений ГСЧС автомобиль пожарных не смог добраться до определенной локации из-за хаотично припаркованных машин. Владельцем одной из них оказался советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Инцидент произошел на ул. Ломоносова в районе ЖК "Амурский", сообщили в YouTube-канале "Останови Лося".

Через машину Арестовича спасателям не удалось доставить свое оборудование на место условного пожара.

Вскоре чиновник вышел к своему внедорожника и признал вину. Объясняет: обычно он оставляет под стеклом свой номер телефона, но в этот раз будто бы спешил.

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