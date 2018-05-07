Двор с воронами на Рейтарской продают под 10-этажку

Фото: OLX

В столице продают земельный участок во дворе с воронами, что на ул. Рейтарская, 9. Соответствующее объявление 13 апреля опубликовали на сайте OLX, сообщили Vgorode.

"Продается участок в двух минутах ходьбы от метро Золотые Ворота. Площадь 24 сотки, есть два заезда", - говорится в сообщении.

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На участке находится еще 3 здания общей площадью 450 кв.м.

Строительство 10-этажки согласовали с КГГА и Государственной архитектурно-строительной инспекцией, утверждает автор объявления.

Двор с воронами оценили в $1 млн.

В Украине предлагают запретить строить многоэтажки в селах. В сельских населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек позволят возводить только усадебные застройки.