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понедельник, 07 мая 2018 15:39

Двор с воронами на Рейтарской продают под 10-этажку
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"Продается участок в 2 минутах ходьбы от м. Золотые Ворота. Площадь 24 сотки, есть 2 заезда", - говорится в объявлении
Фото: OLX
"Продается участок в 2 минутах ходьбы от м. Золотые Ворота. Площадь 24 сотки, есть 2 заезда", - говорится в объявлении
На участке находится еще 3 здания площадью 450 кв.м
Киевский двор с воронами продают за сумму 1 $ млн

В столице продают земельный участок во дворе с воронами, что на ул. Рейтарская, 9. Соответствующее объявление 13 апреля опубликовали на сайте OLX, сообщили Vgorode.

"Продается участок в двух минутах ходьбы от метро Золотые Ворота. Площадь 24 сотки, есть два заезда", - говорится в сообщении.

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На участке находится еще 3 здания общей площадью 450 кв.м.

Строительство 10-этажки согласовали с КГГА и Государственной архитектурно-строительной инспекцией, утверждает автор объявления.

Двор с воронами оценили в $1 млн.

В Украине предлагают запретить строить многоэтажки в селах. В сельских населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек позволят возводить только усадебные застройки.

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