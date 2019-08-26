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понедельник, 26 августа 2019 09:17

Двое на мопеде расстреляли дом из гранатомета

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Двое на мопеде расстреляли дом из гранатомета

Взрыв прогремел этой ночью в Киеве. Пострадало здание на ул. Паньковской, 5. Через дорогу нашли отстрелянный тубус от Ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент случился около 01:00. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. Обошлось без пострадавших.

Здание принадлежит ОАО "Мостострой". Часть помещений сдается в аренду различным предприятиям.

Правоохранители разыскивают двоих человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. Ночью в Киеве введен оперативный план "Сирена".

24 августа в Ивано-Франковске мужчина 1982 года рождения подорвал две гранаты РГД-5. Погиб он и его сожительница.

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