Мирный житель подорвался на мине

На мине подорвался тракторист. Фото: "Цензор"

Полиция возбудила уголовное дело по факту подрыва на мине трактора в лесополосе вблизи Ильенко возле Луганска.

1 августа медработники больницы в Станице Луганской рассказали, что 3 июля к ним поступил 35-летний мужчина с ранениями, полученными в результате разрыва мины, сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"7 августа мужчина сообщил наблюдателям по телефону, что получил ранения 3 июля, после того, как его трактор наехал на мину в лесополосе недалеко от населенного пункта Ильенко", - говорится в сообщении.

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"19 августа сотрудник полиции сообщил, что мужчина получил ранения после того, как его трактор наехал на мину в лесополосе вблизи Ильенко. По данному инциденту полиция возбудила уголовное дело", - говорится в отчете.

Вблизи оккупированного поселка Никишино в Донецкой области тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью у населенного пункта, когда услышал громкий взрыв.