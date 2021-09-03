"Думала, это опечатка в меню": ресторан в Киеве предлагает сэндвич за 2 тыс. грн

В меню столичного ресторана "Японский привет" ввели сэндвич кацу-сандо с говядиной вагю стоимостью 2,2 тыс. грн.

Пользователи в Instagram заведения предлагают покупать блюдо в рассрочку. Многие были уверены, что это ошибка в меню, пишет "Новое время".

Автор: скриншот Так пользователи отреагировали на цену блюда в заведении "Японский привет"

Однако стоимость сэндвича действительно 2,2 тыс. грн. Несмотря на высокую цену блюдо покупают.

"Только что два взяли", - рассказал шеф-повар заведения Антон Васильев.

Кацу-сано в "Привете" - это традиционный японский сэндвич с белым хлебом, свежей капустой, домашним соусом тонкацу и стейком с японской мраморной говядиной вагю классификации А5. Последний ингредиент и сформировал такую ​​цену блюда. В среднем в Киеве 100 г такого мяса обойдется в 700-800 грн.

Автор: Instagram-страница "Японской привет" Сэндвич кацу-сандо с говядиной вагю за 2,2 тыс. грн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Соска" и "Соси...сочна...я": киевляне раскритиковали "отвратительные названия" новых заведений

"Японский привет" - новый формат рестораторов Миши и Даши Кацуриних, ранее открывших "Китайский привет", "Вьетнамский привет", "Тайский привет". Вагю - общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров. Мясо таких коров высокого качества и стоит дорого. Породы вагю выведены в Японии, отсюда происходит и аутентичная говядина.