Дождливый апокалипсис: ливень затопил дорогу возле метро

Фото: Бледный Вова, Facebook

Около 12:00 в Святошинском районе Киева прошел сильный ливень. Дороги у станции метро затопило.

В сети киевляне выкладывают фото и видео с места потопа. Автомобили по капот в воде, люди не могут перейти дороги, подземные переходы тоже затоплены, об этом сообщает Главком.

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Также неподалеку от улицы Святошинской прошел дождь с градом.

В Укргидрометцентре предупредили, что сегодня во второй половине дня в Киеве ожидается дождь.

На Прикарпатье затопило 300 частных домов. Больше всего пострадал пригородное село Ямница Тисменецкого района на Ивано-Франковщине.