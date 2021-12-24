"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета

24 декабря в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание по делу об убийстве Павла Шеремета.

Суд рассматривал очередное ходатайство о продолжении мер предосторожности обвиняемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

"У меня есть мечта — в праздничный день просто прогуляться втроем. Не смотреть на часы, не переживать зарядом браслета, а просто гулять" — говорит Яна Дугарь.

Суд постановил снять электронный браслет с Андрея Антоненко, однако ночной домашний арест продлил еще два месяца и принял сторону обвинения.

Фото: Дмитрий Анохин

"В настоящее время в отношении каждого из обвиняемых были поданы ходатайства всего с двух страниц. И на основании этого им продлили меры предосторожности в виде ночного домашнего ареста. Мы благодарны, что господина Антоненко лишили необходимости носить электронный браслет для контроля, но, по большому счету, нет оснований вообще применять меру пресечения" — говорит адвокат Станислав Кулик.

Объявленна дата следующего судебного заседания по делу Шеремета - 21 января 2022 года.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года – его взорвали в авто. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко был освобожден под домашний арест в апреле этого года после 505 дней в следственном изоляторе. Кузьменко отпустили под домашний арест в августе прошлого года, она провела более семи месяцев в тюрьме. Дугар с самого начала держали под ночным домашним арестом, а в прошлом году суд снял с нее электронный браслет. Все трое отрицают причастность к убийству. С 2020 дело рассматривает суд.