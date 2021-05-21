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воскресенье, 23 мая 2021 18:47

Дешево и вкусно: напиток любили киевляне в СССР
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Чтобы приобрести газированную воду, собирались очереди
Фото: facebook.com/kiev.klab
Чтобы приобрести газированную воду, собирались очереди
Чтобы приобрести газированную воду, собирались очереди
Чтобы приобрести газированную воду, собирались очереди
Чтобы приобрести газированную воду, собирались очереди

В сети показали ретро фото Киева 1950-х годов. Них изображены уличные торговцы, продающие газированную воду, и очереди вокруг них.

В то время это был очень популярный и недорогой напиток, указывают на странице Facebook-сообщества "Клуб коренного Киевлянина", которое опубликовали фото.

Газировку можно было приобрести обычную или с добавлением различных соропив - яблочного, виноградного, крем-соды, грушевого, вишневого. Первая стоила 1 коп, сладкая - 3 коп. Одноразовых стаканчиков в то время не было. Пили из обычных стаканов, потом их мыли.

Советские люди обожали такой напиток, особенно дети. Газировка была необычной и приятной на вкус, кроме того, не было такого разнообразия как сейчас.

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Впоследствии газованку можно было приобрести в специальном автомате. Однако продажа напитка на улицах был сезонным, с мая до сентября.

Старые фото навеяли ностальгию на пользователей сети: "Какая была вкуснятина, особенно вишневый с пенкой", "А продавцы кричали: "Газ-вода со льдом", "Еще квас был. Кайф", "Вкусно, но как вредно".

В "идеальном" Советском Союзе в столовых кормили свежей и здоровой пищей. Однако в котлеты добавляли много чеснока, чтобы скрыть несвежее мясо, гарниры не умели готовить, а салаты были жирные и не полезные, рассказывает в своем блоге журналист Максим Мирович.

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