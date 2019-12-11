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среда, 11 декабря 2019 12:57

Депутата подозревают в незаконной добыче песка

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Депутата подозревают в незаконной добыче песка
Песок депутат добывал в 2017-2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Фото: www.unn.com.ua

Депутату одной из местных советов в Киевской области сегодня сообщили о подозрении.

Подозревают, что он незаконно добывал песок из озера в Дарницком районе столицы, сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г.. Киев.

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Песок депутат добывал в 2017-2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Эксперт подтвердил материальный ущерб территориальной общине города Киева через эту незаконную деятельность, которие составляет почти 32,5 млн грн.

Народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу сообщено о подозрении. По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, следствие располагает доказательствами того, что Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци" .Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.

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