Дубневичу вручили подозрение

Верховная Рада разрешила арестовать Дубневича. Фото: УНІАН

Народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре, пишет "Інтерфакс-Україна"

По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, следствие располагает доказательствами того, что Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.

Сам Дубневич назвал дело против него политическим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада дала согласие на арест первого нардепа

На днях в селе Зубра Львовской области прошли обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. В НАБУ рассказали, что обыски были в рамках дела о легализации более 2 млрд грн, полученных преступным путем. Кроме этого, детективы НАБУ расследуют недостоверное декларирование со стороны братьев Дубневичей.