Депутат подделал диплом – прокуратура объявила подозрение

Майзель говорит, что о подозрении ничего не слышал. Фото: kievvlast.com.ua

Депутат Киевского городского совета VIII созыва заподозрили в использовании поддельного диплома о высшем образовании.

Начали досудебное расследование.

"Депутат Киевсовета при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении образования в одном из высших учебных заведений", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Прокурор Киевской области сообщил ему о подозрении.

Прокуратура не называет имя депутата. По данным издания TheБабель, говорится о Сергее Майзеле - депутате Киевсовета от фракции "Солидарность", ексдиректоре коммунального предприятия "Киевпастранс" и бывшем главе транспортного департамента КГГА.

Однако сам он отметил, что о подозрении ничего не слышал, а из прокуратуры к нему никто не звонил.

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