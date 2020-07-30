Covid-19 в Киеве: стремительно возросло количество инфицированных

По состоянию на 30 июля, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 199 инфицированных. Это самое большое количество за время карантина в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко В Киеве существенно увеличилось количество больных COVID-19

"Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания", - отметил Кличко.

Заболели:

- 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

- 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет

- 2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

В столичные больницы госпитализировали 19 пациентов, другие лечатся амбулаторно, под наблюдением врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95, Деснянском - 28, Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах по 14 случаев", - сообщил мэр Киева.

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В общежитии КПИ обнаружили новые случаи Covid-19. По состоянию на 30 июля, заболели 133 курсанта. 29 июля специалисты отобрали анализы у 107 человек, контактировавших с заболевшими.







