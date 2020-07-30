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четверг, 30 июля 2020 10:25

Всем педагогам Киева проведут бесплатный медосмотр

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К началу нового учебного года, который предположительно стартует с 1 сентября, все учителя Киева пройдут бесплатную медицинскую проверку.

Это предусмотрено планом подготовки к учебному году в условиях карантина.

Автор: pixabay.com
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Медосмотр будет финансироваться из городского бюджета, сообщил на своей странице в Facebook Валентин Мондриевский, и. о. первого заместителя главы КГГА.

"Поэтому всем без исключения сотрудникам образовательных учреждений столицы будет обеспечена такая ​​возможность за счет бюджета города. Все чаще распространяется информация о том, что учителя должны делать это за свой счет. Еще раз хочу подчеркнуть, что медицинскую проверку учителя будут проходить за счет города. Этот вопрос на моем личном контроле. Профильный департамент и районные администрации уже работают над тем, чтобы определить количество педагогов, которым необходимо пройти медицинский осмотр", - отметил Мондриевский.

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Киевские школы активно готовятся к новому учебному году. Вероятно, что 1 сентября дети все же вернутся к традиционному обучению. Город выработал несколько сценариев возобновления образовательного процесса - 7 августа группа специалистов представит соответствующий план действий.

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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
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