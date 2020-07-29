Будет несколько сценариев: в Киеве заговорили о возобновлении обучения в школах

Киевские школы готовятся к новому учебному году. Вероятно, что 1 сентября дети все же вернутся к традиционному обучению, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.
Город выработал несколько сценариев возобновления образовательного процесса - 7 августа группа специалистов представит соответствующий план действий, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Он также отметил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу. Большинство учебных заведений за счет города уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты. И будут готовы к различным форматам обучения - исходя из эпидемиологической ситуации.
В большинстве населенных пунктов Украины с 1 сентября дети должны начать ходить в школу. Минздрав Украины это поддерживает.
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