Минздрав поддерживает полноценное обучение с 1 сентября

30 июля пройдет совещание по подготовке к новому учебному году. Фото: Pixabay

В большинстве населенных пунктов Украины с 1 сентября дети должны начать ходить в школу.

Минздрав Украины это поддерживает, заявил в эфире "1+1" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно, прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - подчеркнул министр.

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По его словам, 30 июля пройдет совещание по подготовке к новому учебному году. На нем подготовят перечень правил безопасности, чтобы дети смогли учиться в школах без риска заболеть.

Обсуждали также несколько планов возвращения к обучению в 2020-2021 учебном году. Речь шла о полностью дистанционном обучении, а также смешанном обучении, когда часть уроков будет онлайн, а часть - непосредственно в школе.

Над правилами, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября, работает Министерство здравоохранения. На следующей неделе их представят на утверждение. Обязательным будет измерение температуры для всех сотрудников образовательного учреждения и школьников.