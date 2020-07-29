+81 инфицированный: в общежитии КПИ обнаружили новые случаи Covid-19

Новые случаи коронавируса обнаружили в столичном общежитии КПИ. Фото: УНИАН

В общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" заболели 133 курсанта.

29 июля специалисты отобрали анализы у 107 человек, контактировавших с заболевшими. Результаты исследований получили сегодня, - сообщила КГГА.

"Десять курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Остальные лечатся в общежитии под контролем. После того как обнаружили инфицированных, общежитие продезинфицировали. Текущая дезинфекция проводится и сейчас", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Женщины в возрасте 93 и 95 лет преодолели Covid": какова ситуация с коронавирусом в Киеве

Ранее в общежитии КПИ были зафиксированы 52 случая заболевания. Руководство института уверяет, что все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей.





