Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: сколько студентов заболело

В институте спецсвязи КПИ им. Игоря Сикорского вспышка коронавирусной инфекции.





Автор: "УНИАН" В общежитии КПИ вспышка коронавируса

Всего зафиксировано 52 случая заболевания, 6 курсантов находятся сейчас в больнице, - сообщает ТСН.



Официально выявлять больных начали в среду. Впрочем, жалобы студентов по самочувствию начали поступать еще две недели назад, - рассказывают журналистам родители.

Руководство института уверяет, что все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали заболевание, которое увеличивает риск смерти при Covid-19 в 12 раз



Тестирование на выявление коронавируса планируют продолжить завтра.





На одной из ферм Баварии 174 человека заразились коронавирусом. Среди инфицированных сезонные работники из Украины, Румынии, Болгарии и Венгрии.



