Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: сколько студентов заболело

В институте спецсвязи КПИ им. Игоря Сикорского вспышка коронавирусной инфекции.
Всего зафиксировано 52 случая заболевания, 6 курсантов находятся сейчас в больнице, - сообщает ТСН.
Официально выявлять больных начали в среду. Впрочем, жалобы студентов по самочувствию начали поступать еще две недели назад, - рассказывают журналистам родители.
Руководство института уверяет, что все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей.
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Тестирование на выявление коронавируса планируют продолжить завтра.
На одной из ферм Баварии 174 человека заразились коронавирусом. Среди инфицированных сезонные работники из Украины, Румынии, Болгарии и Венгрии.
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