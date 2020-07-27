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понедельник, 27 июля 2020 09:33

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: сколько студентов заболело

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В институте спецсвязи КПИ им. Игоря Сикорского вспышка коронавирусной инфекции.

Автор: "УНИАН"
  В общежитии КПИ вспышка коронавируса
В общежитии КПИ вспышка коронавируса

Всего зафиксировано 52 случая заболевания, 6 курсантов находятся сейчас в больнице, - сообщает ТСН.

Официально выявлять больных начали в среду. Впрочем, жалобы студентов по самочувствию начали поступать еще две недели назад, - рассказывают журналистам родители.

Руководство института уверяет, что все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей.

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Тестирование на выявление коронавируса планируют продолжить завтра.

На одной из ферм Баварии 174 человека заразились коронавирусом. Среди инфицированных сезонные работники из Украины, Румынии, Болгарии и Венгрии.

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