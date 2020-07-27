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Украинские заробитчане заразились коронавирусом на ферме

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Украинские заробитчане заразились коронавирусом на ферме
Работники в Германии заболели коронавирусом. Фото: Reuters

На одной из ферм Баварии 174 человека заразились коронавирусом.

В целом почти 500 работников теперь на карантине, среди них есть сезонные рабочие из Украины, сообщает DW.

Всех 480 рабочих аграрного предприятия отправили на карантин.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса, мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

Среди инфицированных сезонные работники из Украины, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Тестировать рабочих этой фермы начали после того, как коронавирус обнаружили у семи работников. Во время сбора урожая рабочие, вероятно, не соблюдали санитарные нормы, в связи с чем на карантин отправили всех работников фермы.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 июля, зафиксировали 920 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, 15 человек умерли, 310 - выздоровели.

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