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среда, 03 марта 2021 17:37

Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
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В среду, 3 марта, на столичных Березняках произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze потерял сознание за рулем. В результате неуправляемый транспорт выехал на встречную полосу, где протаранил BMW.

Об этом в Facebook сообщили "Вартови Эспрессо".

Фото: "Вартови Эспрессо"

"По словам водителя BMW, она заранее увидела, что на нее хаотично движется автомобиль, поэтому "сдала" назад, но избежать столкновения не удалось", - говорится в посте.

Свидетели вызвали "скорую". В это время вытащили водителя Chevrolet и пытались оказать ему помощь на месте.

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"Скорая" долго не ехала, потому прохожие побежали к спорткомплексу. Там дежурили медики, которых направили к месту инцидента. Врачи около 40 мин. боролись за жизнь 62-летнего мужчины, но безрезультатно. Он, не приходя в сознание, скончался на месте", - добавили авторы.

Водитель BMW значительных травм не получила. На месте работают правоохранители, которые выясняют детали трагедии.

В Киеве на Столичном шоссе, 98 возле АЗС водителю Renault стало плохо за рулем. Он скончался на месте.

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03
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