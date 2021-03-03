Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW

В среду, 3 марта, на столичных Березняках произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze потерял сознание за рулем. В результате неуправляемый транспорт выехал на встречную полосу, где протаранил BMW.

Об этом в Facebook сообщили "Вартови Эспрессо".

Фото: "Вартови Эспрессо"

"По словам водителя BMW, она заранее увидела, что на нее хаотично движется автомобиль, поэтому "сдала" назад, но избежать столкновения не удалось", - говорится в посте.

Свидетели вызвали "скорую". В это время вытащили водителя Chevrolet и пытались оказать ему помощь на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С искореженного внедорожника спасатели достали женщину

"Скорая" долго не ехала, потому прохожие побежали к спорткомплексу. Там дежурили медики, которых направили к месту инцидента. Врачи около 40 мин. боролись за жизнь 62-летнего мужчины, но безрезультатно. Он, не приходя в сознание, скончался на месте", - добавили авторы.

Водитель BMW значительных травм не получила. На месте работают правоохранители, которые выясняют детали трагедии.

В Киеве на Столичном шоссе, 98 возле АЗС водителю Renault стало плохо за рулем. Он скончался на месте.