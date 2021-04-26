Центральную улицу Киева перекрыли для транспорта

В Киеве на ул. Крещатик ограничили движение транспорта до 17:00 28 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" Движение транспота на ул. Крещатик частично ограничили

"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют закончить до вечернего часа пик", - говорится в сообщении.

Во время ремонта движение транспорта ограничили частично.

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Напомним, до 05:00 26 апреля на мосту Метро через реку Днепр в Киеве ограничили движение транспорта. Выполнят текущий ремонт деформационных швов.