Центральную улицу Киева перекрыли для транспорта

 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 99
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 288
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 1755
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 1215
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
20 Просмотров: 4320
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1179
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
10
3
14
3
5
Все в снегу: жителей Киевской области поразил &quot;зимний привет&quot;
Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"
Рестораны Киева пускали посетителей и поплатились за это
Рестораны Киева пускали посетителей и поплатились за это
Мать погибла, дочь - в реанимации: в Киеве на скорости перевернулся Nissan
Мать погибла, дочь - в реанимации: в Киеве на скорости перевернулся Nissan
Мужчина в одних трусах выпрыгнул с восьмого этажа и повис на козырьке (18+)
Мужчина в одних трусах выпрыгнул с восьмого этажа и повис на козырьке (18+)
Банда иностранцев &quot;обчистила&quot; имение под Киевом - часов вынесли на 3 млн
Банда иностранцев "обчистила" имение под Киевом - часов вынесли на 3 млн
Видео
Все видео
Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео
Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 99
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 675
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1260
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 558
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 11:47

Центральную улицу Киева перекрыли для транспорта

  Комментировать

В Киеве на ул. Крещатик ограничили движение транспорта до 17:00 28 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор"
  Движение транспота на ул. Крещатик частично ограничили
Движение транспота на ул. Крещатик частично ограничили

"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют закончить до вечернего часа пик", - говорится в сообщении.

Во время ремонта движение транспорта ограничили частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками

Напомним, до 05:00 26 апреля на мосту Метро через реку Днепр в Киеве ограничили движение транспорта. Выполнят текущий ремонт деформационных швов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центральную улицу Киева перекрыли для транспорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Наиболее смертоносный смерч в истории унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 14040
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 13779
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11476
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6417
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6147
Новости Киева
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото Просмотров: 72
Неизвестные устроили свалку из арендованных велосипедов
Неизвестные устроили свалку из арендованных велосипедов Просмотров: 162
Киев усилит карантин из-за массовых нарушений в Вербное воскресенье
Киев усилит карантин из-за массовых нарушений в Вербное воскресенье Просмотров: 225
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг 1 Просмотров: 117
Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"
Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"
10
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
20
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
5
В России запретят чешское пиво
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 6728
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть