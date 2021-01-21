Брошенный матерью ребенок стоял возле продуктового магазина на морозе

В Киеве на ул. Кондратюка возле продуктового магазина прохожая заметила 10-летнего мальчика без сопровождения взрослых и обратилась в полицию.

Ребенка на улице оставила мать, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Нацполиция Мальчика заметила киевлянка возле продуктового магазина в Оболонском районе столицы

"Эта семья несколько лет состоит на учете в социальных службах как такая, что оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Отец недавно умер, а мать нигде не работает и злоупотребляет алкоголем", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.

К горе-матери правоохранители позвонили. По словам женщины, они с сыном проживают в хостеле, куда он и должен был приехать на такси.

Автор: Нацполиция Приехать за сыном горе-мать отказалась

"Женщина отказалась приезжать за сыном. Поэтому мы с сотрудниками службы по делам детей и семьи приняли решение об изъятии ребенка из семьи", - добавил Моргуненко.

Мальчика отвезли в больницу, где его осмотрели. В дальнейшем направят в столичный центр социально-психологической реабилитации детей.

Мать на вызовы полицейских не реагирует. На нее составили протокол.

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