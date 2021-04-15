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четверг, 15 апреля 2021 12:39

Большинство за введение и продолжение: киевлян спросили о жестком локдауне

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Большинство за введение и продолжение: киевлян спросили о жестком локдауне
Киевляне считают усиленный карантин целесообразным. Фото: pixabay.com

Введенный тотальный локдаун в Киеве мэром города Виталием Кличко большинство киевлян поддерживают и считают целесообразным его продолжение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, 72% респондентов считают решение мэра о усиленный карантин от 5 по 16 апреля правильным. 55% опрошенных поддерживают решение городской власти о работе общественного транспорта по специальным пропускам в указанный период.

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69% поддержали решение властей о продлении строгого карантина в случае принятия.

Исследование проводили 10-11 апреля 2021-го методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.

Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.

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