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понедельник, 23 ноября 2020 16:14

Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве

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Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Фото: скриншот с видео

Реанимационные отделения коронавирусных больниц Киева переполнены. Медики опасаются, что койко-мест с кислородной поддержкой не хватит даже им.

Об этом рассказал анестезиолог инфекционной реанимации Владимир Лиходиевський.

"Нам стало страшно. Впервые за всю эпидемию в Украине нам стало страшно. Мы боимся, что для нас, врачей, не хватит мест на кислороде", - сказал он в интервью Настоящему времени.

По словам врача, в их больнице реанимация рассчитана максимум на 6 человек. Сейчас там госпитализированы 10 тяжелобольных пациентов.

"Вот ты дошел до пятого больного, а в первом уже надо поправить маску. А первому уже надавили, он кричит: "Снимите, пожалуйста, я не могу, не выдерживаю". И ты должен идти не к шестому-седьмому, а ты должен бежать назад к первому, гладить по руке, успокаивать: "Ну давай еще подышим, ты хочешь, наверное, жить?" - рассказал врач.

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По состоянию на 23 ноября инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1212 человек. Впервые рекордное количество госпитализированных - 112. Подтвержденных случаев заболевания 60 218.

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