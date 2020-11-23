В больнице Киева госпитализировали рекордное количество Covid-пациентов

По состоянию на 23 ноября инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1212 человек. Подтвержденных случаев заболевания 60 218.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 44 медика

"Впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 2 человека. Всего коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева. Умерли 20 больных. Всего жертвами Covid- 19 стали 1143 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет,

- 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет,

- 29 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

В стационарах медучреждений города лечатся 2069 больных коронавирус. Из них 26 детей.

"В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1092 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 447. По состоянию на утро 23 ноября имеем 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.