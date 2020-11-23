Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 635 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 447.

Всего, по состоянию на утро 23 ноября, имеем 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 075 - летальные. 124 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 291 060 пациентов, из них за последние сутки - 4143, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1212, Днепропетровской - 1093, Киевской - 870, Житомирской - 812, Запорожской - 642 - областях.

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Ситуация в областях:

Киев - 60218 случаев;

Винницкая область - 15 476 случаев;

Волынская область - 21 864 случая;

Днепропетровская область - 29654 случая;

Донецкая область - 20262 случая;

Житомирская область - 26 966 случаев;

Закарпатская область - 21 538 случаев;

Запорожская область - 24 442 случая;

Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;

Киевская область - 31 212 случаев;

Кировоградская область - 4358 случаев;

Луганская область - 5679 случаев;

Львовская область - 41 279 случаев;

Николаевская область - 15 320 случаев;

Одесская область - 37 901 случаев;

Полтавская область - 18 557 случаев;

Ровенская область - 28 194 случая;

Сумская область - 23 167 случая;

Тернопольская область - 25 813 случаев;

Харьковская область - 51 637 случаев;

Херсонская область - 8704 случая;

Хмельницкая область - 26 430 случаев;

Черкасская область - 18 292 случая;

Черновицкая область - 31 369 случаев;

Черниговская область - 15 061 случай.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели введут 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.