Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 447.
Всего, по состоянию на утро 23 ноября, имеем 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 075 - летальные. 124 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 291 060 пациентов, из них за последние сутки - 4143, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1212, Днепропетровской - 1093, Киевской - 870, Житомирской - 812, Запорожской - 642 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 60218 случаев;
Винницкая область - 15 476 случаев;
Волынская область - 21 864 случая;
Днепропетровская область - 29654 случая;
Донецкая область - 20262 случая;
Житомирская область - 26 966 случаев;
Закарпатская область - 21 538 случаев;
Запорожская область - 24 442 случая;
Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
Киевская область - 31 212 случаев;
Кировоградская область - 4358 случаев;
Луганская область - 5679 случаев;
Львовская область - 41 279 случаев;
Николаевская область - 15 320 случаев;
Одесская область - 37 901 случаев;
Полтавская область - 18 557 случаев;
Ровенская область - 28 194 случая;
Сумская область - 23 167 случая;
Тернопольская область - 25 813 случаев;
Харьковская область - 51 637 случаев;
Херсонская область - 8704 случая;
Хмельницкая область - 26 430 случаев;
Черкасская область - 18 292 случая;
Черновицкая область - 31 369 случаев;
Черниговская область - 15 061 случай.
Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели введут 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.
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