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пятница, 20 ноября 2020 17:50

Нашли убитой в больнице: больна Covid-19 свела счеты с жизнью

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Нашли убитой в больнице: больна Covid-19 свела счеты с жизнью
Пациентка лечилась от коронавируса. Фото: УНИАН

В столичной больнице №12 женщина 1942 года рождения совершила самоубийство. Женщину нашли повешенной.

Трагедия произошла вчера, 19 ноября, в Печерском районе города, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство", - отметили в полиции в комментарии для "ТСН".

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Самоубийства пациентов с Covid-19 уже регистрировали в больницах Киева. Коронавирус может стать причиной такого поступка вполне здоровых людей, сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Владимир Корсунов.

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