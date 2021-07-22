Ящики с испорченными фруктами выбросили посреди киевского парка

В Киеве в парке Партизанской славы выбросили пластиковые ящики с испорченными персиками и виноградом.

Таким образом недобросовестный продавец решил утилизировать нереализованный товар, говорится в сюжете телеканала "Киев".

От фруктов ощущается неприятный запах. По предположениям возмущенных местных жителей, продукты привезли из расположенного неподалеку Дарницкого рынка.

На маркировке, которое есть на ящиках, указано, что виноград упакован в мае 2021, а персик - в июле. Там также присутствуют фамилии упаковщиков.

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У поселка Макуховка в 11 километрах от Полтавы находится самая большая в Полтавской области мусорка. За почти 70 лет эксплуатации из ямы песчаного карьера гора хлама поднялась на высоту пятиэтажки.

По информации местных коммунальщиков, ежедневно сюда свозят около 200 т мусора с большой Полтавской городской громады.

В середине кучи температура поднимается до плюс сотен градусов. Хлам начинает тлеть. Дым и вонь часто накрывают село. Жители жалуются, что живут в условиях экологической катастрофы.