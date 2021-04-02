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пятница, 02 апреля 2021 12:03

Апрель с первого дня установил в Киеве рекорд

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Апрель с первого дня установил в Киеве рекорд
В Киев апреля принес майское тепло. Фото: pixabay.com

В Киеве апреле начался с температурного рекорда. Среднесуточная температуре 1 апреля достигла +14,1°C.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По информации метеорологов, это на 1,1°C выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

"Такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая", - говорится в сообщении.

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2-й месяц весны принесет тепло. Средняя месячная температура воздуха в апреле составит +7...+11С°.

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02
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