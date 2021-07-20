Аномальная очередь растянулась возле столичного метро: видео коллапса

В Киеве на одной из станций метро возник коллапс. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 20 июля, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Академгородок.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

На вход к станции ​​были открыты только одни двери. Также возникла проблема с турникетами.

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"Вчера потоп, а сегодня - человеческий поток. Похоже, что станцию ​​метро Академгородок вчера так залило, что начались какие-то технические сбои. Как иначе объяснить то, что для входа открыта только одна дверь, а турникеты не работают?" - говорится в посте.

На кадрах видно, что пассажиры пренебрегали в очереди безопасной дистанцией и масками.

Непогода со шквальным ветром и мощным ливнем накрыла Киев 19 июля после обеда. Вода подтопила даже подземные переходы к станциям метро. Во избежание попадания воды на пути, в переходе к метро Берестейская даже закрывали гермозатвор. Кроме Берестейской, была закрытой и станция Академгородок.