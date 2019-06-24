Аэропорт "Киев" закроют на 10 дней

В аэропорту будут менять асфальт. Фото: Укринформ

Аэропорт "Киев" в Жулянах закроют на ремонт со 2 по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, пишет УНН.

"Покрытие, которое существует в нашем аэропорту - не бетонное, а асфальтовое. Нуждается в реконструкции время от времени. Сейчас на 10 дней закрываем полосу - со 2 по 12 сентября", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самолете забыли спящего пассажира

В пресс-службе уточнили, что все запланированные рейсы будут на запасном аэродроме в аэропорту "Борисполь".

В прошлый раз аэропорт закрывался на реконструкцию в 2017 году.

В аэропорту "Жуляны" ("Киев" имени Игоря Сикорского) показали новое крыло международного терминала А. Сейчас там завершаются ремонтные и отделочные работы.