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вторник, 01 июня 2021 19:15

2-летний малыш, который всю ночь бродил по лесу, стал полицейским: щемящее видео
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2-летнего Богдана Униченка, которого более чем месяц назад спасли, посетили правоохранители Киевщины.

Об этом в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Малыша поздравили с Днем защиты детей и "приняли" в ряды полиции.

"Мы подарили мальчику полицейскую форму, удостоверения, мотоцикл, игрушки и вкусности. Теперь он как настоящий полицейский "будет следить за порядком" в своем крае. И надеюсь, больше никогда не будет исчезать", - написал Небитов.

Отмечается, что родители теперь ни на шаг не отходят от сына.

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Богдан Униченко исчез 14 апреля в селе Раговка на Киевщине с собственного двора. Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00. И сначала пыталась искать мальчика собственными силами, однако не нашла и около 21:00 обратилась в полицию. Его искали около 200 человек. Мальчика нашли в 5 км от дома в заброшенной недостройки в болотной местности за лесом.

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