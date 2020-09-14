1 тыс. велосипедистов легли на Софийской площади

В Киеве 12 сентября на Софийской площади 1 тыс. велосипедистов легли на брусчатку в формате "тетрисчеллендж". После их сняли с высоты птичьего полета. Данный флешмоб стал частью 14-го велодня в городе.
Таким образом велосипедисты обратились к властям с требованием создать безопасные условия для движения велотранспорта в столице. Также требовали создания обособленных велополос, сообщил The Village.
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На Проспекте Победы столицы велосипедисты увидели странную разметку. Ее нанесли таким образом, что одна из полос ведет в столбы.
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