1 тыс. велосипедистов легли на Софийской площади

В Киеве 12 сентября на Софийской площади 1 тыс. велосипедистов легли на брусчатку в формате "тетрисчеллендж". После их сняли с высоты птичьего полета. Данный флешмоб стал частью 14-го велодня в городе.

Таким образом велосипедисты обратились к властям с требованием создать безопасные условия для движения велотранспорта в столице. Также требовали создания обособленных велополос, сообщил The Village.

Фото: "Хмарочос"

На Проспекте Победы столицы велосипедисты увидели странную разметку. Ее нанесли таким образом, что одна из полос ведет в столбы.