Заправлялся из бутылки: Кличко заглох на мотоцикле посреди дороги

Заправляться из пластиковой тары запрещено правилами безопасности. Фото: bykvu.com

Мэр Киева Виталий Кличко, который является давним поклонником мотоциклов, попал в неприятную ситуацию. Глава города неожиданно заглох в центре столицы при езде на роскошном мотороллере. Как выяснилось, закончился бензин.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Facebook "Буквы".

На помощь мэру пришел водитель Range Rover с бутылкой бензина, чтобы заправить мотоцикл.





Отмечается, что заправляться из пластиковой бутылки запрещено нормами безопасности, поскольку она имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой емкости и вызвать возгорание.

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Жители столицы попросили мэрию запретить мотогонки с 23:00 до 07:00 в центре Киева. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.