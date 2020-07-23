На проспекте Победы нашли велодорожку, что направляла в столбы

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 423
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3366
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1710
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7677
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 864
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 675
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1962
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3600
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
3
8
5
4
3
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Видео
Все видео
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 639
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 306
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1314
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5211
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
Просмотров: 9
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
четверг, 23 июля 2020 16:38

На проспекте Победы нашли велодорожку, что направляла в столбы

  Комментировать

На Проспекте победы велосипедисты увидели странную разметку возле ресторана "Верховина".

Автор: Олександр Яковецкий
  Забавная разметка велодвижения
Забавная разметка велодвижения

Ее нанесли таким образом, что одна из полос ведет в столбы. Соответствующее фото появилось в сообществе "Белый велосипед", опубликованное Александром Яковецким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве построят велодорожку за 180 млн грн

Вскоре появилась фотография "исправленной" разметки. С левой полосы знак велосипедного движения стерли нанеся его на правую полосу. Новый знак "предлагает" велосипедистам ехать в столбы в двух направлениях.

Автор: Олександр Яковецкий
  "Исправили" разметку
"Исправили" разметку

В мире наблюдается "велосипедный бум". В период пандемии коронавируса люди предпочитают этот вид транспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На проспекте Победы нашли велодорожку, что направляла в столбы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13518
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11646
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 11313
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 1 Просмотров: 10270
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 9981
Новости Киева
Друзья умершего волонтера убеждены, что его убили
Друзья умершего волонтера убеждены, что его убили Просмотров: 207
Американские медузы и рыбы-иглы - в Днепре заметили необычных животных
Американские медузы и рыбы-иглы - в Днепре заметили необычных животных Просмотров: 243
В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману
В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману
 Просмотров: 153
Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра
Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра Просмотров: 441
Кохановский хочет сделать "Днепр" самым большим киберспортивным отелем мира
Кохановский хочет сделать "Днепр" самым большим киберспортивным отелем мира Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
3
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
2
Назвали имя и требования полтавского террориста
Голосов: 6117
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua