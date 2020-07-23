На проспекте Победы нашли велодорожку, что направляла в столбы

На Проспекте победы велосипедисты увидели странную разметку возле ресторана "Верховина".





Автор: Олександр Яковецкий Забавная разметка велодвижения

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Вскоре появилась фотография "исправленной" разметки. С левой полосы знак велосипедного движения стерли нанеся его на правую полосу. Новый знак "предлагает" велосипедистам ехать в столбы в двух направлениях.

Автор: Олександр Яковецкий "Исправили" разметку

В мире наблюдается "велосипедный бум". В период пандемии коронавируса люди предпочитают этот вид транспорта.



