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понедельник, 08 октября 2018 15:57

Звезда скандального фильма продает свой стильный дом со стеклянными стенами
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Из большинства комнат дома есть выход к бассейну.
Фото: dailymail.co.uk
Дом актера выдержан в минималистском стиле.
Дом актера выдержан в минималистском стиле.
Дом актера выдержан в минималистском стиле.
Дом актера выдержан в минималистском стиле.

Исполнитель главной роли фильма "50 оттенков серого" Джейми Дорнан выставил на продажу свое калифорнийское жилье. Цена на дом нынче составляет $3,2 млн. Это на $400 тысяч больше суммы, которую актер отдал за него в 2016 году.

Находится дом Дорнана на голливудских холмах. Представляет собой 1-этажное жилище площадью 1920 квадратных метров. Часть стен в доме сделана из стеклянных панелей. Есть в нем 4 спальни, 4 ванные комнаты, кабинет, смежная с садом гостиная и небольшая кухня. Во дворе большой бассейн и джакузи. Также обустроена уютная зона отдыха с местом для костра, пишет известное британское издание Dailymail.

Дом Дорнана является образцом классического калифорнийского модерна. Построен он был в 1959 году.

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Ранее представили подборку самых шикарных звездных гостиных. Интерьер этих комнат может стать источником вдохновения для тех, кто продумывает дизайн собственного жилья. В подборку вошли гостиные Анджелины Джоли, Джона Бон Джови, Мэтью Перри, представительниц семейства Дженнер-Кардашиан, бывшей ракетки мира Серены Уильямс, звезды сериала "Игра престолов" Лины Хиди и других знаменитостей.

dailymail.co.uk
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