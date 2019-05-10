Звезда популярного сериала продает свой потрясающий особняк, который приобрела у одной из Кардашьян

Фото: latimes.com

Звезда популярного американского ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко выставила на продажу роскошный лос-анджелесский особняк. Выручить за свою собственность актриса надеется почти $7 млн.

Находится недвижимость Куоко в лос-анджелесском пригороде Тарзана. Площадь имеет 743 квадратных метра. 5 лет назад актриса выкупила этот особняк у звезды реалити-шоу Хлои Кардашьян за $5,5 млн. Переделала интерьер под себя: до того он был оформлен преимущественно в темные тона. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Вмещает в себе особняк Куоко фойе, столовую, кухню, комнату для семейного досуга, гостиную с баром и диваном-качелями, домашний кинотеатр, кабинет, 6 спален и 8 ванных. В главной его спальне оборудована зеркальная стена. Имеется также выход на балкон.

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На заднем дворе дома есть бассейн и уютная лаундж-зона с уличной кухней. 3/4 прилегающей территории занимают роскошные газоны.

Известный певец продает со скидкой свой роскошный дом с зеркальным бассейном. Оформлено жилье артиста в современном стиле. Построено было в 1947 году. Площадь имеет 350 квадратных метров. В нем 3 спальни и 3,5 ванных комнат.