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пятница, 10 мая 2019 14:06

Звезда популярного сериала продает свой потрясающий особняк, который приобрела у одной из Кардашьян
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Получить от продажи особняка Куоко рассчитывает почти млн.
Фото: latimes.com
Получить от продажи особняка Куоко рассчитывает почти млн.
Получить от продажи особняка Куоко рассчитывает почти млн.
Получить от продажи особняка Куоко рассчитывает почти млн.
Получить от продажи особняка Куоко рассчитывает почти млн.

Звезда популярного американского ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко выставила на продажу роскошный лос-анджелесский особняк. Выручить за свою собственность актриса надеется почти $7 млн.

Находится недвижимость Куоко в лос-анджелесском пригороде Тарзана. Площадь имеет 743 квадратных метра. 5 лет назад актриса выкупила этот особняк у звезды реалити-шоу Хлои Кардашьян за $5,5 млн. Переделала интерьер под себя: до того он был оформлен преимущественно в темные тона. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Вмещает в себе особняк Куоко фойе, столовую, кухню, комнату для семейного досуга, гостиную с баром и диваном-качелями, домашний кинотеатр, кабинет, 6 спален и 8 ванных. В главной его спальне оборудована зеркальная стена. Имеется также выход на балкон.

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На заднем дворе дома есть бассейн и уютная лаундж-зона с уличной кухней. 3/4 прилегающей территории занимают роскошные газоны.

Известный певец продает со скидкой свой роскошный дом с зеркальным бассейном. Оформлено жилье артиста в современном стиле. Построено было в 1947 году. Площадь имеет 350 квадратных метров. В нем 3 спальни и 3,5 ванных комнат.

latimes.com
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