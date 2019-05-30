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четверг, 30 мая 2019 23:29

Звезда фильма "Интерстеллар" c внушительной скидкjq продает роскошный дом
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Построили этот дом в конце 19 века.
Фото: variety.com
Построили этот дом в конце 19 века.
Построили этот дом в конце 19 века.
Построили этот дом в конце 19 века.
Построили этот дом в конце 19 века.

Американская актриса Джессика Честейн выставила на продажу свое нью-йоркское жилье. Это элегантный таунхаус, построенный в начале 1890-х годов. В нем 6 этажей, для передвижения между которыми предусмотрен лифт.

Выручить за этот дом звезда ожидает чуть менее $9 млн. Таким образом, новый покупатель получит недвижимость со скидкой, ведь приобрела ее Честейн в свое время за 12,5 миллионов. Пишет известное американское издание Variety.

Общая площадь таунхауса актрисы составляет 614 квадратных метров. В нем 7 спален и столько же ванных комнат. Особенностью дома является наличие роскошного двухуровневого атриума — просторного помещения со стеклянной крышей.

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Сам таунхаус построен в стиле Возрождения с готическими и романскими мотивами. Интерьер имеет классический. В оформлении его преобладает древесина.

На заднем дворе таунхауса Честейн есть сад. Там же обустроена открытая обеденная зона.

Марк Цукерберг поразил многомиллионной покупкой — роскошным домом на берегу озера. Приобрел эту недвижимость основатель Facebook за $59 млн.

variety.com
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