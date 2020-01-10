Зеленая роскошь: показали примеры введения в интерьер модного цвета

Насыщенный зеленый был одним из трендовых цветов 2019 года. В 2020 свои позиции не теряет: актуальным остается введение в интерьер насыщенных оттенков зеленого для создания акцентов. Цвета этой палитры приятны глазу, способствуют успокоению и расслаблению. Интерьеру придают "дорогого" вида, поскольку ассоциируются с роскошью и благородством.

Использовать насыщенно-зеленый уместно для текстильного оформления интерьера. Особенно красивы в таком цвете бархат и хлопок, пишет architectureartdesigns.

Выигрышно смотрится насыщенный зеленый на фоне нейтральных цветов, в частности на фоне серого и белого. Идеальным является сочетание его с природными тонами, в особенности с оттенками коричневого.

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