Зеленая роскошь: показали примеры введения в интерьер модного цвета

Использовать насыщенно-зеленый уместно для текстильного оформления интерьера. Особенно красивы в таком цвете бархат и хлопок, пишет architectureartdesigns.
Выигрышно смотрится насыщенный зеленый на фоне нейтральных цветов, в частности на фоне серого и белого. Идеальным является сочетание его с природными тонами, в особенности с оттенками коричневого.
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Текстильное оформление комнаты не менее важно, чем отделка стен и меблировка. Одним из его элементов являются декоративные подушки. Их ассортимент поражает разнообразием: можно найти подушки почти любых форм, размеров и цветов.
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