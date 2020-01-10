 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1026
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 12303
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6624
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1413
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50265
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7569
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1998
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27684
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2754
Фото
Все фото
24
21
9
37
6
Зеленая роскошь: показали примеры введения в интерьер модного цвета
Зеленая роскошь: показали примеры введения в интерьер модного цвета
Удивительные подушки: 20 идей стильного декора
Удивительные подушки: 20 идей стильного декора
Дизайнерские хитрости своими руками: 10 удобных деталей из бетона
Дизайнерские хитрости своими руками: 10 удобных деталей из бетона
Лучшие архитектурные проекты 2019-го: дома, которые поражают
Лучшие архитектурные проекты 2019-го: дома, которые поражают
Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1269
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1827
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2754
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3726
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 387
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 09:55

Зеленая роскошь: показали примеры введения в интерьер модного цвета
24

  Комментировать

Насыщенные оттенки зеленого привносят в интерьер элегантную роскошь.
Фото: architectureartdesigns.com
Насыщенные оттенки зеленого привносят в интерьер элегантную роскошь.
Насыщенные оттенки зеленого привносят в интерьер элегантную роскошь.
Насыщенные оттенки зеленого привносят в интерьер элегантную роскошь.
Насыщенные оттенки зеленого привносят в интерьер элегантную роскошь.

Насыщенный зеленый был одним из трендовых цветов 2019 года. В 2020 свои позиции не теряет: актуальным остается введение в интерьер насыщенных оттенков зеленого для создания акцентов. Цвета этой палитры приятны глазу, способствуют успокоению и расслаблению. Интерьеру придают "дорогого" вида, поскольку ассоциируются с роскошью и благородством.

Использовать насыщенно-зеленый уместно для текстильного оформления интерьера. Особенно красивы в таком цвете бархат и хлопок, пишет architectureartdesigns.

Выигрышно смотрится насыщенный зеленый на фоне нейтральных цветов, в частности на фоне серого и белого. Идеальным является сочетание его с природными тонами, в особенности с оттенками коричневого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модный тренд: как совместить модный цвет года с другими

Текстильное оформление комнаты не менее важно, чем отделка стен и меблировка. Одним из его элементов являются декоративные подушки. Их ассортимент поражает разнообразием: можно найти подушки почти любых форм, размеров и цветов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленая роскошь: показали примеры введения в интерьер модного цвета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 23530
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 18290
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 14247
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13608
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 12726
Дом
Удивительные подушки: 20 идей стильного декора
Удивительные подушки: 20 идей стильного декора
21
 Просмотров: 2763
Дизайнерские хитрости своими руками: 10 удобных деталей из бетона
Дизайнерские хитрости своими руками: 10 удобных деталей из бетона
9
 Просмотров: 2547
Лучшие архитектурные проекты 2019-го: дома, которые поражают
Лучшие архитектурные проекты 2019-го: дома, которые поражают
37
 Просмотров: 5976
Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
6
 Просмотров: 5715
Какие есть виды кондиционеров и чем они отличаются
Какие есть виды кондиционеров и чем они отличаются Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
2
Назвали главные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них и ракета "Тор"
2
Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка
2
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Голосов: 1399
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua