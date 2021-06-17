Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей

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Вышивка украшает даже самый скучный интерьер комнаты. Такой декор наполняет пространство особым уютом и теплом. Он сегодня имеет множество различных стилей и вариантов исполнения.

Вышитыми могут быть одеяла, подушки, шторы, полотенца, дорожки на стол, салфетки и ковры. Интересно выглядят элементы с узором, который напоминает вышивку крестом.

Эффектно выглядят вышитые картины - главное их правильно оформить. Выбирайте интересные рамки - на пяльцах и в виде панно.

Для разных комнат можно продумать и различные сюжеты. Например, для кухни идеальным выбором будут изображения овощей, фруктов, цветов и сельские мотивы. Размещайте картину на однотонном фоне, так она будет действительно заметным акцентом.

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Трудно найти вышивку на мебели. Их можно украсить самому, чтобы получить изюминку комнаты. А еще это оригинальный способ отремонтировать старый текстиль на кресле.

Балкон легко превратить в комфортное помещение для приятного времяпрепровождения. Нужно выбрать правильный материал для декорирования из многих вариантов. Если балкон находится на солнечной стороне, стоит обезопасить его от лишнего ультрафиолетового излучения с помощью специального покрытия на стекле.