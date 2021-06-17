 
Ексклюзивы
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 153
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 531
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2349
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 999
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3717
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5931
Фото
Все фото
10
5
15
12
11
Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра
Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра
Из будки посреди Нью-Йорка сделали эффектный семейный дом
Из будки посреди Нью-Йорка сделали эффектный семейный дом
Как не прогореть на ремонте: схемы сочетания цветов в интерьере
Как не прогореть на ремонте: схемы сочетания цветов в интерьере
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 153
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2313
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 216
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1089
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 783
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 16:42

Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
10

  Комментировать

Как модно вписать вышивку в интерьер
Фото: zelenasadyba.com.ua
Как модно вписать вышивку в интерьер
Как модно вписать вышивку в интерьер
Как модно вписать вышивку в интерьер
Как модно вписать вышивку в интерьер

Вышивка украшает даже самый скучный интерьер комнаты. Такой декор наполняет пространство особым уютом и теплом. Он сегодня имеет множество различных стилей и вариантов исполнения.

Вышитыми могут быть одеяла, подушки, шторы, полотенца, дорожки на стол, салфетки и ковры. Интересно выглядят элементы с узором, который напоминает вышивку крестом.

Эффектно выглядят вышитые картины - главное их правильно оформить. Выбирайте интересные рамки - на пяльцах и в виде панно.

Для разных комнат можно продумать и различные сюжеты. Например, для кухни идеальным выбором будут изображения овощей, фруктов, цветов и сельские мотивы. Размещайте картину на однотонном фоне, так она будет действительно заметным акцентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнеры показали три цвета, которые лучше сочетаются

Трудно найти вышивку на мебели. Их можно украсить самому, чтобы получить изюминку комнаты. А еще это оригинальный способ отремонтировать старый текстиль на кресле.

Балкон легко превратить в комфортное помещение для приятного времяпрепровождения. Нужно выбрать правильный материал для декорирования из многих вариантов.

Если балкон находится на солнечной стороне, стоит обезопасить его от лишнего ультрафиолетового излучения с помощью специального покрытия на стекле.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Музыку к фильмам начал писать после 30 лет - умер самый известный в мире композитор

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42348
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 19359
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 12744
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11529
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 10782
Дом
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
5
 Просмотров: 225
Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра
Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра
15
 Просмотров: 1053
Из будки посреди Нью-Йорка сделали эффектный семейный дом
Из будки посреди Нью-Йорка сделали эффектный семейный дом
12
 Просмотров: 2052
Как не прогореть на ремонте: схемы сочетания цветов в интерьере
Как не прогореть на ремонте: схемы сочетания цветов в интерьере
11
 Просмотров: 342
Здесь имеет пожить каждый хотя бы один день в жизни: вилла поражает видом
Здесь имеет пожить каждый хотя бы один день в жизни: вилла поражает видом
12
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
7
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 221
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть