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четверг, 03 сентября 2020 02:28

Выбор дивана: как получить удобная мебель
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Фото: uk.aviarydecor.com

Поэтому первое и самое важное требование к диванив- удобство. Второе - практичность. Третье - соответствующие стиль и цвет. Мягкая мебель - это еще и украшение комнаты.

Прежде чем выбирать цвет дивана, необходимо определиться с цветовым плану.

Диван может быть того же цвет, что и стены, но отличается оттенком. Например, стены могут быть нежно-голубыми, а диван - синим. Еще варианты: стены бежевые - диван коричневый, стены фиолетовые - диван сиреневый.

Если стены окрашены в черный, белый, серый, бежевый, серо-бежевый, коричневый), то и диван можно выбрать в нейтральном цвете, но другому. Например, к бежевым стен поставить серый диван, а к белым - черный.

Если стены яркие, сдержанный нейтральный диван позволит соблюсти баланс. Это белые, черные, серые и различных оттенков беж. Такие диваны впишутся в интерьер любого цвета.

Чаще всего цвет дивана повторяют в шторах и в абажурах светильников. Реже - в коврах на полу. Есть и другие решения: цвет мягкой мебели может совпадать с цветом люстры, отделка потолка, постеров на стенах, рамой картин, напольных ваз и др. Однако нужно учитывать, что присутствие нескольких акцентов одного цвета уменьшает эффектность приема

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Наиболее долговечными диванами есть из дуба, бука и ясеня. А сосна или береза ​​через несколько лет могут дать трещины.

Важным моментом при работе с древесиной является соблюдение всей технологической цепочки, от этого будет зависеть срок годности каркаса дивана.

Элегантно выглядит гостиная в английском стиле. Там уместны пастельные оттенки, классическая мебель и антикварные предметы. Они идеально вписываются в современного интерьера. Например, плазменный телевизор рядом со старомодной вазой.

Английский стиль дает много возможностей для маневра, но не забывайте переусердствовать с количеством предметов.

domfront.ru
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