Впечатляющая гостиная: показали стильные идеи фиолетового дизайна

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Сиреневый цвет в гостиной создает удивительную атмосферу. Его преимущественно выбирают люди с философским складом ума, а также те, кто находится в поиске своей внутренней гармонии.

Насыщенные тона придают дизайну гостиной помпезности, а светлые - романтизма.

При классическом стиле интерьера чаще всего используют нежный сиреневый оттенок. Он позволяет передать всю изысканность оформления. Минимализм предполагает более холодные тона в сочетании с белой основой. Такое решение выглядит очень свежо. Гостиную в стиле модерн чаще всего дополняют черным цветом, за счет чего помещение выглядит сдержанно.

Стиль кантри нередко предполагает сочетание сиреневого и коричневого цвета. Например, такими натуральными материалами, как дерево, камень или керамика.

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Сиреневую гостиную важно разбавлять другими цветами. Отличным решением будут бежевые и кремовые тона.

Если же стены оформлены в нежно-сиреневом цвете, то другие детали и мебель можно приобрести в белом или бежевом оттенке. Благодаря такому решению гостиная будет особенно уютной и при этом сохранит достаточно праздничный, роскошный вид.

Когда в комнате обои в темных оттенках, то оптимальным решением будет светлая мебель. Это визуально увеличит пространство. В свою очередь, если стены будут светлыми, то мебель стоит приобрести в темных тонах. Игра контрастов придает тот же эффект оригинальности и разнообразия помещению.

Заслуживает внимания и текстильное оформление. В первую очередь речь идет о портьерах, которые способны подчеркнуть общий стиль интерьера. Диван часто украшают оригинальными подушками. Они отражают общую картину и только подчеркивают хороший вкус хозяев. Они не обязательно должны быть сиреневыми. В данном случае отлично выглядеть и светлые, нейтральные оттенки. Однако очень важно, чтобы текстильные предметы были качественными и приятными. Наиболее подходящие варианты - лен или хлопок. Они органично впишутся в общий стиль гостиной.

В современных гостиных принято использовать белые, бежевые и серые оттенки. Нейтральные цвета также включают окраску меда, песка и цвета слоновой кости. Модные композиции в нежных тонах хорошо сочетаются с элементами дерева, стекла и металла. Такая композиция позволит получить природный эффект и гармоничное пространство для расслабления после долгого рабочего дня