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среда, 16 декабря 2020 15:37

Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
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Интерьер 2020: как использовать винные пробки для украшения
Фото: remontbp.com
Интерьер 2020: как использовать винные пробки для украшения
Интерьер 2020: как использовать винные пробки для украшения
Интерьер 2020: как использовать винные пробки для украшения
Интерьер 2020: как использовать винные пробки для украшения

С ненужных вещей можно сделать сотовые аксессуары. Например, винные пробки могут быть прекрасным базовым материалом для создания функциональных и декоративных предметов.

Это может быть доска для заметок. Такая вещь идеально подойдет к любому интерьеру и всегда будет привлекать внимание.

Сделать отверстие на дне и протянуть ленту, чтобы повесить готовую доску на стену. Фиксировать ленту с внутренней стороны клеем ПВА. Нанести на дно коробки с внутренней стороны несколько слоев клея ПВА.

Сразу же установить поочередно каждую пробку в произвольном порядке. Как вся конструкция высохнет, красить некоторые пробки в различные оттенки.

Добавлять на нее заметно фотографии, интересные фразы или просто записки. На самом деле доска может быть абсолютно любой формы. Все зависит от вашей фантазии и количества пробок.

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Декоративное сердце из пробок подойдет для новогоднего подарка или ко Дню влюбленных.

На листе картона нарисовать сердце такого размера, какой должна быть в результате изделие. Внутри рисовать еще одно сердце немного меньшего размера. Обрезать винные пробки, чтобы они были одинаковой длины.

Аккуратно вырезать картонную заготовку и приступать к сборке деталей. Для этого приклеить каждую пробку максимально близко друг к другу, чтобы они закрывали поверхность картона. Постепенно приклеить все подготовленные пробки.

Разрезать ленту на две части одинакового размера. Повесить на стену, дверь или в другое подходящее место. Такое сердце станет настоящим украшением для комнаты.

Не всегда стоит повторять за кем-то и традиционную елку можно заменить на причудливую. Ее делают из шаров разных размеров. Есть множество творческих вариантов создания елки своими руками.

Для этого следует взять пенопластовый конус, от которого зависит размер готового изделия. Также запастись игрушками, бантом, верхушкой и клеевым пистолетом.

remontbp.com
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