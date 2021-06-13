Уютный уголок квартиры: как стильно оформить балкон

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Балкон легко превратить в комфортное помещение для приятного времяпрепровождения. Нужно выбрать правильный материал для декорирования из многих вариантов.

Если балкон находится на солнечной стороне, стоит обезопасить его от лишнего ультрафиолетового излучения с помощью специального покрытия на стекле.

Выбор покрытия:

1. Многие считают, что лучше всего обшить балкон вагонкой из натурального дерева. Это экологически чистый материал, который имеет приятный цвет и природный рисунок. В оформленном деревом помещении легко дышится и создается ощущение уюта.

К недостаткам деревянной вагонки можно отнести ее высокую гигроскопичность, которая способна свести "на нет" все плюсы. Древесина впитывает влагу и очень быстро темнеет. На ней может развиваться плесень, поэтому для поддержания такого покрытия в хорошем состоянии необходима регулярная обработка водоотталкивающими лаками.

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2. Отделка МДФ - панелями выглядит привлекательно и напоминает внешне обработку натуральным деревом. Но обладает изнутри повышенным водопоглощением, что делает ее недолговечным материалом для облицовки балкона, если он не отапливается.

3. Красиво может выглядеть покрытия внутренних стен декоративной штукатуркой, однако она не приспособлена для отделки помещений подобного типа и будет со временем отслаиваться.

4. Декоративный камень, применяемый для наружной отделки, прекрасно подойдет и для облицовки неотапливаемого балкона изнутри. Он выпускается в большом цветовом разнообразии, поэтому несложно будет подобрать вариант для самого хитроумного дизайнерского решения.

5. Доступным вариантом будет отделка балкона сайдингом. Он может быть виниловым, цокольным, металлическим и керамическим.

Такие панели являются легкими и гибкими, они прочные, термостойкие и легко моются. Сайдинг можно монтировать на стену или потолок, исключением является только поверхность пола. Очень высокая светоотражающая способность винилового и металлического сайдинга позволяет визуально расширить облицован им помещения и сделать его просторнее и уютнее.

Чуть ли не на каждой кухне нужно место для хранения бутылок. Удобно, когда они размещены под рукой. Чтобы это организовать можно обойтись без ящиков. Это может быть карго, которое выдвигается вперед. Оно набирает популярность по сравнению с обычными полками Но оригинально выглядит удобная секция для хранения бутылок. Специальные крепления надежно фиксируют емкости на полках и не позволяют им выпасть или перевернуться при открывании.