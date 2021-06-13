 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 387
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 513
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 198
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 837
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3330
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 702
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1935
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 144
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
11
13
13
16
8
Уютный уголок квартиры: как стильно оформить балкон
Уютный уголок квартиры: как стильно оформить балкон
Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
Дизайнеры показали три цвета, которые лучше всего сочетаются
Дизайнеры показали три цвета, которые лучше всего сочетаются
Выбрали идеальную постель для спасения от жары
Выбрали идеальную постель для спасения от жары
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 918
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2313
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 441
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 16:16

Уютный уголок квартиры: как стильно оформить балкон
11

  Комментировать

Интерьер балкона 2021: как не ошибиться с материалом
Фото: dekoriko.ru
Интерьер балкона 2021: как не ошибиться с материалом
Интерьер балкона 2021: как не ошибиться с материалом
Интерьер балкона 2021: как не ошибиться с материалом
Интерьер балкона 2021: как не ошибиться с материалом

Балкон легко превратить в комфортное помещение для приятного времяпрепровождения. Нужно выбрать правильный материал для декорирования из многих вариантов.

Если балкон находится на солнечной стороне, стоит обезопасить его от лишнего ультрафиолетового излучения с помощью специального покрытия на стекле.

Выбор покрытия:

1. Многие считают, что лучше всего обшить балкон вагонкой из натурального дерева. Это экологически чистый материал, который имеет приятный цвет и природный рисунок. В оформленном деревом помещении легко дышится и создается ощущение уюта.

К недостаткам деревянной вагонки можно отнести ее высокую гигроскопичность, которая способна свести "на нет" все плюсы. Древесина впитывает влагу и очень быстро темнеет. На ней может развиваться плесень, поэтому для поддержания такого покрытия в хорошем состоянии необходима регулярная обработка водоотталкивающими лаками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон

2. Отделка МДФ - панелями выглядит привлекательно и напоминает внешне обработку натуральным деревом. Но обладает изнутри повышенным водопоглощением, что делает ее недолговечным материалом для облицовки балкона, если он не отапливается.

3. Красиво может выглядеть покрытия внутренних стен декоративной штукатуркой, однако она не приспособлена для отделки помещений подобного типа и будет со временем отслаиваться.

4. Декоративный камень, применяемый для наружной отделки, прекрасно подойдет и для облицовки неотапливаемого балкона изнутри. Он выпускается в большом цветовом разнообразии, поэтому несложно будет подобрать вариант для самого хитроумного дизайнерского решения.

5. Доступным вариантом будет отделка балкона сайдингом. Он может быть виниловым, цокольным, металлическим и керамическим.

Такие панели являются легкими и гибкими, они прочные, термостойкие и легко моются. Сайдинг можно монтировать на стену или потолок, исключением является только поверхность пола. Очень высокая светоотражающая способность винилового и металлического сайдинга позволяет визуально расширить облицован им помещения и сделать его просторнее и уютнее.

Чуть ли не на каждой кухне нужно место для хранения бутылок. Удобно, когда они размещены под рукой. Чтобы это организовать можно обойтись без ящиков. Это может быть карго, которое выдвигается вперед. Оно набирает популярность по сравнению с обычными полками

Но оригинально выглядит удобная секция для хранения бутылок. Специальные крепления надежно фиксируют емкости на полках и не позволяют им выпасть или перевернуться при открывании.

dekoriko.ru
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уютный уголок квартиры: как стильно оформить балкон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 8127
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6012
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 5904
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4446
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4410
Дом
Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
13
 Просмотров: 576
Робота-пылесоса выбирают неправильно
Робота-пылесоса выбирают неправильно
 Просмотров: 9
Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон
Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон Просмотров: 9
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
13
 Просмотров: 72
Выбираем поршневой компрессор
Выбираем поршневой компрессор Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
6
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Соратников Медведчука будут судить за госизмену
Голосов: 183
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть