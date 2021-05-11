 
Ексклюзивы
1/5
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 189
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 972
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Просмотров: 63
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3753
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1332
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 576
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1864
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7290
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 540
Фото
Все фото
11
7
10
4
7
Уютное жилье с камином: дом оформили в стильных цветах
Уютное жилье с камином: дом оформили в стильных цветах
Как осветлить темную комнату: советы дизайнера
Как осветлить темную комнату: советы дизайнера
Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 810
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 729
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 954
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 16:05

Уютное жилье с камином: дом оформили в стильных цветах
11

  Комментировать

Интерьер 2021: дизайнеры научили модно сочетать цвета
Фото: facebook.com
Интерьер 2021: дизайнеры научили модно сочетать цвета
Интерьер 2021: дизайнеры научили модно сочетать цвета
Интерьер 2021: дизайнеры научили модно сочетать цвета
Интерьер 2021: дизайнеры научили модно сочетать цвета

Современные дома стильно оформляли в трех цветах. Можно подбирать их различные оттенки, как сделали дизайнеры в двоповерховиму дома в селе Вита-Почтовая вблизи столицы.

В жилье площадью 184 м2 объединены серый, охровый и графитовый цвет.

Об этом пишут на странице OV2 в Фейсбук.

Первый этаж поделили на несколько функциональных зон. Сразу после прихода виднеется лобби зона с терракотовым акцентным диваном и камином. Он добавляет уюта и создает домашнюю атмосферу. Кухня в светлых тонах с деревянными фасадами. Ее и обеденную зону условно разделяет стильный остров.

За стеклянной перегородкой находится рабочий кабинет. Здесь есть и комфортное рабочее место напротив окна, и небольшая зона для отдыха.

В гостевом санузле использовали серую плитку с имитацией камня, которую прекрасно дополняет светлое дерево в отделке мебели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как осветлить темную комнату: советы дизайнера

На втором этаже находятся игровая комната, спальня, гардероб, две детские и два санузла. В спальне разместили комфортную кровать с мягким изголовьем вдоль стены, стильные стеновые панели и led-подсветка на потолке и полу, которая создает расслабляющую и интимную атмосферу.

Спальню и санузел разделяет отдельная стильная гардеробная комната с будуарный зоной.

В этом проекты есть две детские комнаты: одна - яркая с теплыми оттенками, а вторая - сдержанная с холодными оттенками. Обе имеют достаточно места для отдыха, обучения и игр.

В ванной светлая плитка под мрамор визуально увеличивает помещение и делает его легким, а хромовая сантехника подчеркивает элегантность интерьера.

Ремонт малой квартиры всегда вызывает много вопросов. Хочется сделать жилье максимально комфортным и функциональным. Для этого нужен правильный и грамотный подход. Как избежать ошибок в маленькой квартире и сделать ее недостатки преимуществами - рассказали дизайнеры интерьера с Yaranga Interior Design.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уютное жилье с камином: дом оформили в стильных цветах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Сняли самый изящный украинский фильм

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 16371
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10395
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7956
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5931
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 5733
Дом
Как осветлить темную комнату: советы дизайнера
Как осветлить темную комнату: советы дизайнера
7
 Просмотров: 153
Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
10
 Просмотров: 522
Виды и преимущества деревянных кроватей
Виды и преимущества деревянных кроватей Просмотров: 36
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
4
 Просмотров: 279
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
7
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
1
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Голосов: 940
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть