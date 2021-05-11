Уютное жилье с камином: дом оформили в стильных цветах

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Современные дома стильно оформляли в трех цветах. Можно подбирать их различные оттенки, как сделали дизайнеры в двоповерховиму дома в селе Вита-Почтовая вблизи столицы.

В жилье площадью 184 м2 объединены серый, охровый и графитовый цвет.

Об этом пишут на странице OV2 в Фейсбук.

Первый этаж поделили на несколько функциональных зон. Сразу после прихода виднеется лобби зона с терракотовым акцентным диваном и камином. Он добавляет уюта и создает домашнюю атмосферу. Кухня в светлых тонах с деревянными фасадами. Ее и обеденную зону условно разделяет стильный остров.

За стеклянной перегородкой находится рабочий кабинет. Здесь есть и комфортное рабочее место напротив окна, и небольшая зона для отдыха.

В гостевом санузле использовали серую плитку с имитацией камня, которую прекрасно дополняет светлое дерево в отделке мебели.

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На втором этаже находятся игровая комната, спальня, гардероб, две детские и два санузла. В спальне разместили комфортную кровать с мягким изголовьем вдоль стены, стильные стеновые панели и led-подсветка на потолке и полу, которая создает расслабляющую и интимную атмосферу.

Спальню и санузел разделяет отдельная стильная гардеробная комната с будуарный зоной.

В этом проекты есть две детские комнаты: одна - яркая с теплыми оттенками, а вторая - сдержанная с холодными оттенками. Обе имеют достаточно места для отдыха, обучения и игр.

В ванной светлая плитка под мрамор визуально увеличивает помещение и делает его легким, а хромовая сантехника подчеркивает элегантность интерьера.

Ремонт малой квартиры всегда вызывает много вопросов. Хочется сделать жилье максимально комфортным и функциональным. Для этого нужен правильный и грамотный подход. Как избежать ошибок в маленькой квартире и сделать ее недостатки преимуществами - рассказали дизайнеры интерьера с Yaranga Interior Design.