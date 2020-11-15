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понедельник, 16 ноября 2020 12:40

Уютная кухня: показали дизайн в персиковых тонах
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Персиковый цвет на кухне добавляет уюта
Фото: remontbp.com
Персиковый цвет на кухне добавляет уюта
Персиковый цвет на кухне добавляет уюта
Персиковый цвет на кухне добавляет уюта
Персиковый цвет на кухне добавляет уюта

Персиковый цвет становится все более актуальным и придает кухне тепла. Он считается символом гостеприимства. Важно правильно расставить акценты и выбрать оттенок. Если же персиковый цвет будет только в виде акцента, то смело выбирайте насыщенные тона.

Интерьер будет выглядеть гармонично только в том случае, если в оформлении используется не более трех оттенков.

Лаконичным получается интерьер в персиково-белом цвете. Он оттеняет и разбавляет яркий акцент и визуально расширяет пространство. Это идеальное решение для малой кухни,

Можно добавить третий цвет в виде небольших деталей. Лучше всего для этого подходит зеленый, красный, голубой и коричневый оттенок.

Следующее сообщение, которое подходит для интерьера кухни - серый и персиковый цвет. Такую цветовую гамму преимущественно выбирают для помещения среднего или большого размера.

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Среди других вариантов, которые подходят к персиковым цветом, стоит отметить зеленый, бирюзовый, синий, бежевый и желтый цвет.

Наиболее часто персиковый цвет на кухне используется в оформлении гарнитура. В таком случае мебель является главным акцентом интерьера. Поэтому стены лучше сделать нейтральными, используя белый, серый или бежевый цвет. Благодаря такому решению получится подчеркнуть естественность и непринужденность оформления.

Кухня в бежевых тонах считается беспроигрышным вариантом в мире дизайна. Она ценится за практичность и уникальную способность вносить в общую стилистику интерьера ощущение тепла и покоя. Однако у любого дизайнерского решения есть свои особенности.

remontbp.com
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