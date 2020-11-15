Уютная кухня: показали дизайн в персиковых тонах

Фото: remontbp.com

Персиковый цвет становится все более актуальным и придает кухне тепла. Он считается символом гостеприимства. Важно правильно расставить акценты и выбрать оттенок. Если же персиковый цвет будет только в виде акцента, то смело выбирайте насыщенные тона.

Интерьер будет выглядеть гармонично только в том случае, если в оформлении используется не более трех оттенков.

Лаконичным получается интерьер в персиково-белом цвете. Он оттеняет и разбавляет яркий акцент и визуально расширяет пространство. Это идеальное решение для малой кухни,

Можно добавить третий цвет в виде небольших деталей. Лучше всего для этого подходит зеленый, красный, голубой и коричневый оттенок.

Следующее сообщение, которое подходит для интерьера кухни - серый и персиковый цвет. Такую цветовую гамму преимущественно выбирают для помещения среднего или большого размера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркая кухня: как поразить акцентом в дизайне

Среди других вариантов, которые подходят к персиковым цветом, стоит отметить зеленый, бирюзовый, синий, бежевый и желтый цвет.

Наиболее часто персиковый цвет на кухне используется в оформлении гарнитура. В таком случае мебель является главным акцентом интерьера. Поэтому стены лучше сделать нейтральными, используя белый, серый или бежевый цвет. Благодаря такому решению получится подчеркнуть естественность и непринужденность оформления.

Кухня в бежевых тонах считается беспроигрышным вариантом в мире дизайна. Она ценится за практичность и уникальную способность вносить в общую стилистику интерьера ощущение тепла и покоя. Однако у любого дизайнерского решения есть свои особенности.