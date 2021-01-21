Уют в доме создают камины-печи: показали интересные идеи

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В доме можно установить камин, на который можно не только смотреть. Это открытый источник огня с дымоходом, через который из помещения выходит теплый воздух.

То есть обогреть помещение традиционный камин не может. Но его можно совместить с печью. Тогда на них получится обустроить кровать или диван и греться. Такие идеи можно увидеть в этой галерее.

Уровень нагрева регулируется с помощью специальной задвижки. Такая кирпичная печь-камин не только позволяет комфортно на ней отдыхать, но и очень положительно влияет на здоровье.

От того, какую конструкцию вы установите, будет зависеть эффективность обогрева одного или нескольких комнат. К такой печки-камина можно "подключить" даже водяной теплый пол.

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Основное отличие камина-печи от своего предшественника - прозрачные дверцы. Они значительно увеличивают КПД камина, позволяя при этом любоваться огнем.

Принцип работы таких приборов может быть различным. Сегодня большую популярность приобрели камины-печи с водяным контуром. Такие конструкции могут использовать различное топливо, не только дрова.

Частный дом дает возможность создать комфортные условия не только в гостиной и спальнях, но и в ванной. Там легко реализовать самые смелые дизайнерские решения еще на этапе проектирования дома. Очень удобно иметь помимо основной еще и гостевую ванную. Она может быть меньше по размеру, но со всем необходимым минимумом. Обычно гостевую комнату делают на первом этаже, а для хозяев - на верхнем.