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среда, 28 июля 2021 10:23

Уют и спокойствие: как со вкусом обустроить уголок для чтения
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Где в квартире сделать уголок для чтения
Фото: dk-nn.ru
Где в квартире сделать уголок для чтения
Где в квартире сделать уголок для чтения
Где в квартире сделать уголок для чтения
Где в квартире сделать уголок для чтения

Для отдыха с книгой нужна особая атмосфера. Достаточно обустроить комфортное место, чтобы процесс стал еще более приятным и увлекательным.

Многим нравится сидеть на подоконнике в комнате. Вид за окном поможет расслабиться, снять напряжение, отвлечься от повседневности.

И удобнее все же будет в кресле. Оно поддерживает спину и дает возможность расслабиться и отдохнуть. К тому же оно может стать привлекательным акцентом в интерьере. Интересным вариантом будет использование подвесного кресла.

Выбирайте в уголок для чтения торшер с направленным светом или подвесной светильник. Дополнит место небольшой коврик, приятный на ощупь. Он визуально отделит место для чтения.

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Удобные декоративные подушки и мягкие пледы - именно то, что нужно для приятного отдыха с интересной книжкой. Мало пользы от красивой подушки или пледа, когда они на ощупь некомфортные.

Обустроить место для любимых книг можно рядом с креслом, повесив книжные полки. Или для этого можно поставить стильный кофейный столик.

Белый цвет создает атмосферу праздника и роскоши. Он делает помещение просторным и свежим. Поэтому он сейчас на пике популярности. Он современный, элегантный и сдержанный одновременно.

Одно из правил гармоничного интерьера заключается в отсутствии резких границ цветов: чем ярче у вас квартира, тем меньше она кажется. Поэтому белые интерьеры кажутся безграничными.

xatynka-mrii.info
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