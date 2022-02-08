Универсальные советы по выбору ролетов для окон

Компания "Ролло Львов" имеет большой выбор ролетов на любой вкус

Создать домашний уют, не используя ролеты на окна, не получится. Поэтому для многих актуальна тема, как выбрать ролеты на окна, чтобы они гармонично дополнили дизайн и добавили элегантности помещению, а главное – защитили от солнца и посторонних взглядов. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Несколько рекомендаций по выбору

Компания "Ролло Львов" предлагает большой выбор ролетов разных цветов и моделей. Существует два вида ролетов – закрытые и открытые. Открытый тип создан из простой конструкции из холста и вала, а снизу расположена планка. Закрытый короб, закрывается коробом из пластика. Установка ролетов производится над оконным проемом, непосредственно в оконный проем и на окно.

Чтобы сделать правильный выбор, выбрать ролеты, что будут гармонично подходить к интерьеру, нужно руководствоваться несколькими правилами:

• для выделения общего интерьера лучше подбирать контрастные оттенки ролетов, например, для светлых комнат лучше брать темные холсты, а для темных – светлые;

• если хочется создать максимально легкий и спокойный интерьер, отдавайте предпочтение натуральным цветам;

• для визуального увеличения пространства нужно воспользоваться светлыми тканями, можно с вертикальными узорами.

Что касается модных тенденций, то очень популярны оттенки белого цвета. Они отлично смотрятся на любом контрасте, придают легкости и свежести оформлению. Прекрасным миксом является сочетание серых цветов, немного отличающихся по оттенкам.

Выбор жалюзи в разные комнаты

Чаще владельцы квартир думают, как выбрать ролеты на окна в кухню. В таком помещении всегда много запахов, паров, поэтому данный момент нужно учитывать. Все материалы, используемые при производстве ролетов, обрабатываются специальной пропиткой, которая будет отталкивать пыль и грязь.

Варианты для кухни

Чтобы сделать кухню уютной, необходимо использовать нейтральные оттенки. Чаще встречается нюдовая палитра. Такие цвета не будут отталкивать, подчеркнут атмосферу теплоты. Откажитесь от слишком толстых материалов, поскольку они превратят кухню в рабочий кабинет. Уровень пропуска света должен быть средним.

Что выбрать в спальню?

Самое главное задание, которое должно выполняться ролетами в спальне, это защита помещения от солнечных лучей, добавление в комнату уюта и покоя. Следует обратить внимание на полотна типа "день-ночь", поскольку они отлично подойдут и для дневного, и вечернего использования.

Модели для зала

Здесь можно ориентироваться на размер помещения, форму и высоту потолка. Чем больше комната, тем темнее можно выбирать цветовые решения. Небольшие комнаты лучше украсить в светлых тонах.

Преимущества ролетов от "Ролло Львов"

Ролеты из ткани очень популярны и не зря, ведь они имеют ряд преимуществ. Среди основных:

• универсальность и простота крепления;

• устойчивость к выгоранию и выцветанию;

• возможность монтировать в стеклопакеты;

• привлекательный внешний вид ролетов, вариативность моделей и цветов;

• компактность, не препятствующая открыванию окон;

• легкость ухода.

Компания "Ролло Львов" предлагает большой выбор тканевых ролетов, а менеджеры магазина помогут в том, как выбрать ролеты на окна, учитывая все пожелания клиентов.